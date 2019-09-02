إياد نصار يُؤكِّد على أنَّ "الفيل الأزرق 2" مفاجأة للجمهور

كشف الفنان الأردني إياد نصار، أنّ الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" سيفاجئ الجمهور بسبب وجود عناصر كبيرة على مستوى التمثيل.

ونفى إياد نصار أن يكون تقديم جزء ثانٍ من العمل مخاطرة، وقال: "لا أعتقد بأن تقديم جزء ثانٍ للفيلم مخاطرة من صناعه، فالجزء الأول حقق نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري وأيضاً على مستوى شباك التذاكر، ليس ذلك فقط فالرواية التي أخذ عنها الفيلم حققت انتشاراً كبيراً".

وأضاف أنه توقع بأن يحقق الجزء الثاني نجاحاً يفوق ما حققه الجزء الأول قبل خمس سنوات، مشيرا إلى أن المشروع مختلف كلياً من ناحية الموضوع والأحداث التي ذهبت في طريق مغاير تماماً، خصوصاً بعدما تحرر الكاتب أحمد مراد والمخرج مروان حامد من الرواية، وأصبح لديهما خيال أكبر، فهما غير ملتزمين بأحداث معينة كما حدث في الجزء الأول.

ويواصل "الفيل الأزرق 2" تحقيق معدل إيرادات يومية جيدة منذ طرحه في الصالات المصرية قبل شهر تقريباً.

وتنطلق قصة الفيلم بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، إذ يُستدعى الدكتور "يحيى راشد" إلى قسم الحالات الخطرة، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ويستعين بحبوب "الفيل الأزرق" في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

Advertisements

ويشارك في بطولة الجزء الثاني: كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، هند صبري، أحمد خالد صالح، شيرين رضا، خالد الصاوي، وولاء الشريف.

قد يهمك ايضاً:

إياد نصار يُؤكِّد موافقته على المُشاركة في "الممر" دون تفكير

إياد نصّار يُوضِّح قِصّة "تورّطه" في التمثيل وعلاقته بـ"هند صبري"