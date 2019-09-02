عفاف راضي تُحيي حفلًا في دار الأوبرا السورية وتكشفُ سبب غيابها الطويل

أحيت الفنانة المصرية الكبيرة عفاف راضي حفلها في دار الأوبرا السورية ضمن فعاليات وزارة الثقافة المُرافقة لمعرض دمشق الدولي لتعود من خلاله إلى الغناء بعد غياب سنوات طويلة.

وقدّمت عفاف راضي خلال الحفل العديد من أغانيها التي يحفظها الجمهور وأحبها، وقوبلت بمحبة وتفاعل كبير من قبل الحضور الذي اشتاق لسماع صوتها.

وأعربت راضي عن سعادتها بعودتها للغناء وبحضورها كأول فنانة مصرية تُغني على مسرح دار الأوبرا السورية.

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