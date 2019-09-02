"جابوا سيرته" لـ أصالة تحقق 4 ملايين مشاهدة فى 4 أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية "جابوا سيرته" للمطربة السورية أصالة مشاهدات وصلت إلى 4 ملايين مشاهدة منذ طرحها يوم 27 أغسطس الماضى على موقع الفيديوهات يوتيوب.
الأغنية من كتابة عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات تامر غنيم، جيتار مصطفى أصلان، تسجيل صوت أحمد إبراهيم، ميكس أحمد إبراهيم.
وكلمات الأغنية هي: جابوا سيرته في وسط موضوع قولت اسمع
قولت يمكن احن تاني ويمكن ارجع
والكلام جاب بعضه فجأة بدأت اركز
قالوا عايش عادي قالوا كلام ينرفز
سمعت عنه حاجات ياريت ماسمعتها
بيقولوا قابل واحدة بعدي وحبها
حاولت اتوه في الكلام على قد ماقدر
مش عايزة اسمع حاجة عنه وعنها
كان نفسي اهرب من كلامهم خوفت امشي لياخدوا بالهم
ولو مشيت هيبان عليا
واخاف لضعفي يبان في عيني يا ارض انشقي وابلعيني
قبل ما يبان اللي فيا
جابو سيرته في وسط موضوع قولت اسمع
وقفت حياتي كلها في اللحظة ديا
وكإني تايهة ودنيتي بتلف بيا
من ارتباكي وحزني كنت بداري وشي
قولت اعذروني انا لازم اخد بعضي وامشي
وهي دي الجملة الوحيدة اللي قولتها
وسمعت صوت بيقول سيبوها لوحدها
وتعدي كل الذكريات قدام عينيا
معقول خلاص كل اللي كان بينا انتهى
كان نفسي اهرب من كلامهم خوفت امشي لياخدوا بالهم
ولو مشيت هيبان عليا
واخاف لضعفي يبان في عيني يا ارض انشقي وابلعيني
قبل ما يبان اللي فيا
جابوا سيرته وغلطتي اني فضلت اسمع.
كما طرحت أصالة ألبوم الجديد تحت اسم "في قربك" لـ صيف 2019، وعدد أغنيات الألبوم هي 10 أغانى، والذين يختلفون عن بعضهم البعض.
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