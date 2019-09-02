صور| تامر عاشور يستعرض مهاراته في حمام السباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نشر المطرب تامر عاشور جلسة تصوير جديدة، عبر حسابه في "انستجرام". وظهر تامر بملابس البحر، داخل حمام السماحة. وكانت آخر أعمال تامر ألبوم "أيام"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا.​

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