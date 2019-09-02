إصابة الممثل الكوميدي الأمريكي كيفن هارت في حادث سيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - لوس أنجليس- (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الممثل الكوميدي كيفن هارت، دخل المستشفى بسبب "إصابات خطيرة في الظهر" ناتجة عن تعرضه لحادث سيارة في كاليفورنيا أمس الأحد.

وأبلغت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا شبكة "سي بي إس" لوس أنجليس الإخبارية، أن الحادث وقع بعد أن فقد سائق هارت السيطرة على السيارة بليموث باراكودا موديل 1970 ما تسبب في إنزلاقها من أعلى منحدر في وقت مبكر من صباح الأحد.

Advertisements

وقالت شبكة "سي بي اس" إن بطل فيلم "نايت سكول" والسائق نقلوا إلى المستشفى ويعالجون من "أصابات خطيرة في الظهر".

وذكرت تقارير أن هناك راكبًا آخر أصيب بجروح طفيفة.

وقالت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا إن السائق لم يكن تحت تأثير الكحول.