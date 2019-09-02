أروى جودة في جلسة تصوير برأس سدر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نشرت الفنانة أروى جودة جلسة تصوير جديدة لها، عبر حسابها في "انستجرام"، وعلقت: "أبحث عن النور داخلك". يذكر أن آخر أعمال أروى جودة مسلسل "صانع الأحلام" اللبناني، من بطولة مكسيم خليل.

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