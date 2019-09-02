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شكرا لقرائتكم خبر عن HBO تكشف عن أول تريلر لـ فيلم السيرة الذاتية Diego Maradona والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة HBO المنتجة لفيلم السيرة الذاتية والدراما " Diego Maradona"، عن أول تريلر للعمل، والذى من المقرر أن يطرح يوم 20 سبتمبر الجارى حول العالم.
يركز الفيلم الوثائقي الذي تم إنشاؤه من أكثر من 500 ساعة من لقطات لم يسبق لها أن تعرض على شاشات السينما والتليفزيون، لـ لاعب كرة القدم الشهير دييجو أرماندو مارادونا، الذي لعب لصالح فريق كرة القدم S.S.C. نابولي في الثمانينات.
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الفيلم من بطولة الأشخاص الحقيقين وهم دييجو أرماندو مارادونا، دييجو مارادونا جونيور، كلوديا فيلافان، كرادو فيرلاينو، ماريا روزا مارادونا، كريستيانا سيناجرا.
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