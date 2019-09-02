شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية صعيدية تجمع بين إيهاب توفيق وحميد الشاعرى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع الثنائى المطرب إيهاب توفيق وحميد الشاعرى فى أغنية دويتو من المقرر تسجيلها خلال الأيام المقبلة وتحمل طابع اللون الصعيدى الخفيف وهى من كلمات الشاعر عوض بدوى، الذى انتهى من كتابتها مؤخرا ويراهن عليها بقوة.

من ناحية أخرى قال شاعر الأغنية فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يقدم الثنائى فى فكرة مختلفة تهدف إلى العودة لزمن الثمانينات والتسعينات الذى شهد تألق كل من حميد الشاعرى وايهاب توفيق ويتمنى ان تنال اعجاب الجمهور.

وانتهى الشاعر عوض بدوى مؤخرا من كتابة ألبوم المطرب ايهاب توفيق الجديد المخصص للأطفال المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ويشمل عدد من الأفكار المختلفة ويضم 10 أغانى.

وطرح إيهاب توفيق مؤخراً أغنية "سينجل" جديدة تحمل اسم "الصيف والبحر"، وهى من كلمات وألحان مصطفى كامل، وتوزيع أحمد عادل وحققت نسب مشاهدة واستماع عالية.