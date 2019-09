توم سيليك .. "Magnum" أطلقه وتميّز بشاربه وإعتبر رمزاً للإثارة وتخلّى عن الشهرة من أجل الأفوكادوخاص...

ميرنا وليد - بيروت - هو ممثل وسيناريست ومنتج سينمائي أميركي معروف، إشتهر في الثمانينيات وبرز على وجه الخصوص بدور المحقق توماس ماغنوم في مسلسل Magnum .p.I، وحبيب مونيكا في مسلسل "friends"، وعرف بمظهره بالشاربين وقميص هاواي الملون وبقيادته سيارة الفيراري الحمراء، ولعب دور جندي سابق في حرب فييتنام وعاد ليلعب دور محقق خاص في هاواي، وهو دور أجاده بمهارة، وإستمر مسلسله 8 أعوام، وفاز عنه بجائزتي إيمي وغولدن غلوب.

نشأته

ولد توماس ويليام سيليك في 29 يناير/كانون الثاني من العام 1945 في ديترويت، ميشيغان، لوالديه روبرت دين سيليك وهو مستثمر في مجال العقارات، ووالدته مارثا أي جاغر وكانت ربة منزل. انتقلت عائلته إلى لوس أنجلوس بعد ذلك بوقت قصير .

على الرغم من أن ​توم سيليك​ من مشاهير الشاشة الصغيرة ، إلا أن مهنته في التمثيل لم تكن حلمه عندما كان في كاليفورنيا. في الواقع ، كان يريد أن يصبح رياضياً محترفاً منذ صغره ولم يكن لديه أي اهتمام أبداً بالمسرحيات المدرسية.

إلتحق توم سيليك بجامعة جنوب كاليفورنيا حيث درس التجارة وكان في التدريب الإداري لشركة يونايتد ايرلاينز، انضم إلى أخوية سيغما شي كما عمل عارضاً لفترة ليتمكن من دفع تكاليف جامعته، و تمكن من الحصول على منحة لكرة السلة في الكلية، ولكن على الرغم من طوله المثير للإعجاب الذي يبلغ 193 سنتيمتراً أي ستة أقدام وأربع بوصات، إلا أنه في النهاية لم يكن جيداً بما يكفي للذهاب لدوري المحترفين، وترك الجامعة ليلحق طموحه في التمثيل، فوقع عقداً مع 20th century Fox بعدما كان يلزمه فقط تقديم ثلاث مواد لنيل شهادة إدارة الأعمال.

أول ظهور تلفزيوني لـ توم سيليك جاء كمتسابق في برنامج The Dating Game في عام 1965، ثم ظهر مجدداً في عام 1967 وخسر مرتين ربما لأنه لم يكن في وقتها قد ترك شاربه ينمو.

أهم أعماله

تجسيده لشخصية ضابط الشرطة "جيسي ستون" في سلسلة الأفلام التي تحمل الاسم نفسه، والمستوحاة من عدد من الروايات الشهيرة للكاتب "روبرت بي باركر".

حل توم سيليك ضيفاً في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، لعل أشهرها شخصية "د. ريتشارد بورك" في مسلسل السيت كوم الأشهر Friends، وشخصية "أيه جيه كوبر" في المسلسل الدرامي الشهير Las Vegas، وكان المرشح الأول لدور "إنديانا جونز" في السلسلة الشهيرة؛ إلا أن انشغاله بـ Magnum P.I جعله ينسحب، فذهب الدور للنجم "هاريسون فورد".

شارك في أكثر من 50 فيلماً للتلفزيون وغيرها، بما فيها MR. Baseball عام 1992، Quigley DownUnder في عام 1990 ، Lassiter عام 1984، وأكثر أفلامه نجاحاً كان 3 men and a baby عام 1987.

وفي التسعينيات، حل سيليك ضيفاً في العديد من المسرحيات الهزلية، ولعب في العام 1997 دور رجل الأخبار الذي يساعد رجلاً مختلاً في كوميديا IN and OUT.

وآخر أدواره في مسلسل درامي على شبكة CBS، أطلق في 22 أيلول/سبتمبر عام 2003، وأدى دور المفوض فرانك ريغان الذي يعمل مع ضباط الشرطة في نيويورك، واشتهر في السنوات الأخيرة في مسلسل blue.

جوائزه

حصل سيليك على جوائز عديدة منها، جائزة غولدن ابل لعام 1982 وعام 1983، وحصل على جائزة إختيار الجمهور له كأفضل ممثل تلفزيوني عام 1984، وجائزة أفضل مؤدٍ تلفزيوني من إختيار الجمهور العام 1985.

في 28 نيسان/أبريل عام 2000، حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة ببردين، وتم اختياره بسبب شخصيته المتميزة وأخلاقيات المهنة التي تمتع بها عن جدارة، وهو ثالث ممثل يدخل التاريخ بحصوله على جائزة أسوأ ممثل في التاريخ منحته له جوائز رازي على الهواء في العام 1993، عن دوره في فيلم The Christopher Columbus Discovery، وقد لعب دور الملك فرديناد ملك إسبانيا.

ما لا تعرفونه عن توم سيليك

التحاقه بالجيش وتعليق مهنته

تم تعليق مسيرته المهنية عندما غادر ليخدم لمدة ستة أشهر من الخدمة الفعلية في الحرس الوطني للجيش بكاليفورنيا. من عام 1967 إلى عام 1973 ، خدم توم سيليك في الحرس الوطني للجيش بكاليفورنيا. كان رقيبًا في فوج المشاة رقم 160 في وقت لاحق ، ظهر الممثل على ملصقات تجنيد للحرس الوطني للأسف ، تم إسقاط Selleck من دروس فوكس عندما عاد إلى المنزل. على الرغم من النكسة ، لم يكن مستعدًا للاستسلام.

لم يحظ بفرصته التمثيلية إلا في أواسط الثلاثينيات من عمره

توم سيليك كان عمره 35 عاماً، حين ان حظي بفرصته الذهبية في مسلسل ماغنوم، وهو من نوع دراما الجريمة وقام سيليك بالتمثيل بـ6 مسلسلات، لكنه لم ينل شهرة بها.

عمل كعامل تصليحات لمالك منزله

بعد أن توقف تصوير ماغنوم لستة أشهر اضطر توم سيليك للعمل كعامل تصليحات لصالح صاحب منزله وذلك ليجني المال.

لا يحب اعتباره رمزاً للإثارة

يكره توم سيليك أن يتم تقييمه على أنه رجل مثير حنسياً وهو بعتبر نفسه ممثلاً فقط، مع أنه ظهر على غلاف مجلة PlayGirl أربع مرات واعتبر رمزاً للرجل المثير في حقبة الثمانينيات.

حياته الشخصية

على الرغم من انشغاله بمهنته في التمثيل ، لكن توم سيليك وجد الحب مع عارضة الأزياء ، جاكلين راي ، التي تزوجها في عام 1971 ثم انفصلا في نهاية المطاف في عام 1982 بعد حوالى الـ 11 عاماً من الزواج.

قبل زواجه من زوجته الحالية جيلي ماك، واعد توم سيليك الممثلة ميمي روجرز التي تزوجت لاحقاً نجماً مشهوراً آخر وهو توم كروز، وقد التقى سيليك وماك بعد فترة قصيرة من انفصاله عن روجرز وفق مجلة بيبول.

بعد فترة وجيزة من الطلاق ، وجد سيليك امرأة أخرى وقع في حبها، ففي عمر الـ 38 عاما عندما كان يصور في لندن التقى جيلي جوان ماك ، وهي راقصة في مسرحية CAts فتحول عشاء بسيط بسرعة إلى قصة رائعة، بعد انتهاء عقد ماك المسرحي، إنتقلت إلى هاواي، وكان سيليك يقوم بتصوير ماغنوم ، بى. في عام 1987 شكل زواجهما السري صدمة للعالم، فلقد عاشا رومانسية لأكثر من ثلاثة عقود ، وما زالا متزوجين بسعادة حتى اليوم ولديهما ابنة وحيدة وهي هانا التي امتهنت تربية الخيول.

يعيش توم سيليك في مزرعة أفوكادو بمساحة تفوق 64 ألف متر مربع، وهو لا يحب طعم ​الأفوكادو​ لكنه يعتاش منه ويعيش حياة هادئة مع عائلته التي اختار أن يبعدها عن الضوضاء وملاحقة المتطفلين.

عرض بعد 28 عاماً مسلسل ماغنوم من بطولة جاي هيرنانديز في نسخة جديدة، وقد بارك توم سيليك لصناع العمل وللبطل بهذا المسلسل.