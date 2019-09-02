خاص الفن- هكذا تمت التسوية بين أنجيلا بشارة ووائل كفوريخاص الفن- رشيد عساف يعود عن اعتذاره ويجسد...

ميرنا وليد - بيروت - في معلومات خاصة لموقع "الفن"، علمنا أن أنجيلا بشارة، وقعت على تعهد لدى النائب هادي حبيش، بصفته وكيل الفنان وائل كفوري، وينص التعهد على عدم تعرض بشارة لا سلباً ولا إيجاباً لطليقها الفنان وائل كفوري، وذلك بعد أن تم الإتفاق على أن ينفذ كفوري ما كانت تطالب به بشارة، فزاد لها كفوري النفقة المادية التي سيؤمنها لها في الأول من كل شهر عبر المصرف أو نقداً، وسيؤمن لها أيضاً مفروشات ومستلزمات منزلية.
وقد علمنا أن صديقين مقربين قاما بهذه الوساطة لإنهاء المشاكل بين بشارة وكفوري.
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