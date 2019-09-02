كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 05:40 صباحاً - كشفت الاعلامية الكويتية مي العيدان عن تطور جديد في الوضع الصحي لمواطنتها الاعلامية فجر السعيد.

وقالت مي العيدان في تدوينة عبر حسابها على انستغرام: “‏غدا الاثنين في برنامج ⁧‫هنا الكويت‬⁩ ‏٩:٠٠مساء ‏أول ظهور للكاتبه ⁧‫فجر السعيد‬⁩ ‏بعد تعرضها لوعكه صحية ‏( مداخلة هاتفيه من فرنسا ). “.

وتابعت مي العيدان قائلة: “.

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كانت هذه تفاصيل خبر فجر السعيد في اول تعليق بعد ازمتها الصحية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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