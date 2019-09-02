احمد ابراهيم يرد على تهديدات ابن انغام.. شاهد ماذا قال!

كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 05:40 صباحاً - رد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم على تهديدات وشتائم عمر عارف نجل الفنانة أنغام له ولوالدته، الذي قال “مصيرك هتقع في إيدي”.

وقال “احمد إبراهيم”، خلال لقاء تلفزيوني: “كل واحد ليه تصرفه، وأنا بقدر الضغوط”

وأضاف: “أنا متكلمتش في الموضوع دا، ومكنتش حابب أتكلم فيه علشان مش عايز أديله أهمية، والموضوع مش محتاج إننا نتكلم فيه”.

وتابع: “الموضوع زعلني وفي نفس الوقت أنا عارف حجم المسؤولية إللي أنا فيها، ومتأكد إن الصح هو اللي هيحصل .. أسهل حاجه الكلام والمشاحنات، وأهم حاجه علاقتي بأنغام وأنا بتحمل من أول الموضوع علشانها”.

الجدير ذكره أن زواج أنغام بالموزع الموسيقي أحمد إبراهيم أثار جدلًا كبيرًا منذ اليوم الأول الذي تم فيه الإعلان عنه، حتى أن البعض قطع العلاقة بشكل نهائي مع أنغام عقب هذا الخبر ومن بينهم كانت الفنانة أصالة التي تربطها علاقة قرابة بالزوجة الأولى لأحمد إبراهيم.