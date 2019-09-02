المسرح الحديث يجرى بروفات العرض المسرحى "حزام ناشف"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفنى للمسرح، بروفات العرض المسرحى "حزام ناشف" باكورة أعمال شعبة المواجهة والتجوال، تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسى.

حزام ناشف المسرحية بطولة عدد من أبطال فرقة المسرح الحديث وهم؛ مهند مختار، إنجى أمجد، آثار وحيد، محمود فيش، عادل سعيد، محمود دنيا، رضوى حسن، إيهاب جابر، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، أحمد حسنى، ومن المقرر أن تعرض المسرحية بمختلف محافظات الجمهورية بدءا من الإسكندرية ثم مطروح ومن بعدها البحيرة ثم الغربية ومن بعدها لباقى محافظات مصر.

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