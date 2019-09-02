أحمد جمال سعيد يروج لـ"نصيبي وقسمتك 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
روّج الفنان أحمد جمال سعيد، لمسلسله الجديد "نصيبي وقسمتك 3"، عبر صفحته الرسمية في "فيس بوك".
وعلق: "مسلسل نصيبي وقسمتك 3، الساعة 9 مساء، من الأحد للخميس على قناة MBC 4".
يذكر أن الجزء الثالث من المسلسل يضم 9 قصص، والقصة الأولى بعنوان "اتفضلوا في الصالون" بطولة هنا شيحة، وإخراج مصطفى فكري.
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