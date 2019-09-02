بالصور| ركين سعد تبعث رسالة مؤثرة لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت الفنانة الأردنية ركين سعد، مجموعة صور بصحبة والدها الراحل سعد السيلاوي، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام".

وبعثت "ركين" من خلال الصور، رسالة لوالدها الراحل، قالت فيها: "اللي بيخفف عني إني بعرف إنك بمكان أحسن بكتير، كل يوم عن يوم بشتاقلك أكتر وأكتر".

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وتابعت: "وجع فراقك لسة موجود، كل يوم بفكر فيك وبحسك وبحكي معك، كل يوم بحس الحياة أصعب من دون وجودك حبيبي، قلبي عندك ورح يضل عندك، صديقي الصدوق، أبوي الحنون والمفرح اللي دايمًا كنت ولازلت مصدر الفرح في حياتي، مصدر إلهامي، سبب استمراري".

وأضافت: "روحك معي وبحس فيك، روحك الحلوة موجودة، علمتني أحب الحياة بكل مآسيها ومرها وكل صعوباتها، علمتني دائمًا أحكي الحمد لله، الحمد الله دائمًا وأبدًا، بحبك بابا سعد السيلاوي".

وتشارك ركين في فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، مصطفى خاطر، أحمد خالد صالح، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الدين.