فيديو وصور| خالد النبوي يشيد بعرض "سينما مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نشر الفنان خالد النبوي، صورًا وفيديو من حضوره العرض المسرحي "سينما مصر"، في مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية. وعلق: "اتفرجت إمبارح على مسرحية سينما مصر، للرائع خالد جلال، استمتعت جدًا بالعرض وبفنانين حقيقيين قادمين، شاكر وممتن على التقدير لأنه من فنانين زيكم، وأتمنى لكم تحقيق أحلامكم". وعرض "سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال، وهو مشروع تخرج الدفعة الثانية "قسم تمثيل" بمركز الإبداع الفني.

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