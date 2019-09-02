ليالي الصيفية| شيكو مع نيللي كريم.. وسلمى أبو ضيف في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر، ونرصد في التقرير التالي صور النجوم في رحلاتهم الصيفية:

أحمد فهمي

نشر الفنان الفنان أحمد فهمي صورة له في العاصمة الإيطالية روما، وهو يشرب من نافورة في أحد الميادين العامة.

كارولين عزمي

نشرت الفنانة كارولين عزمي صورة لها داخل سيارتها من إجازته الصيفية.

شيكو

نشر الفنان شيكو صورة تجمعه بالفنانة نيللي كريم، وعلق: "الجميلة والوحش".

هند عبدالحليم

نشرت الفنانة هند عبدالحليم صورة جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة "كاجوال"، خلال إجازتها الصيفية.

سلمى أبو ضيف

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نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة لها من إجازتها التي تقضيها في الولايات المتحدة الأمريكية، وظهرت بقصة شعر "الراستا".

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لامينا فرنجية صورة لها في لبنان، خلال الاستمتاع بإجازتها الصيفية.

منى ممدوح

نشرت الفنانة منى ممدوح صورتين لها من إجازتها التي تقضيها في إسبانيا.

نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، صورة لها وهي تجلس أمام البحر وعلقت: "نص جمالك هو عقلك".

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة من إجازتها الصيفية.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة لها وهي تجلس في سيارتها، وعلقت: "الصيف دائمًا ينتهي مع الذكريات الجيدة".