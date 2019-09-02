كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 03:48 صباحاً - طرح الاعلامي المصري عمرو اديب سؤالا على مشاهديه في حلقة الامس من برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “ام بي سي مصر” عن رأيهم في أفضلية وفاة الزوج او الزوجة اولا.
وكان رأي رجاء الجداوي ان الافضل للعائلة ان يتوفي الزوج اولا لان “الزوجة تقدر تمشي الحياة والبيت حيمشي والاولاد حيتربوا وعندها عطاء اكبر”.
اما عمرو اديب فقال: “انا رأيي هي تموت الاول لأنها لو ماتت حيبقى الرجل الذي يصرف ويقدر فاتح البيت ويقدر يكمل انما لو هو مات وهي عاشت حتصرف منين”, حسب تعبيره.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد… عمرو اديب ورجاء الجداوي يختلفان حول أفضلية وفاة الزوج او الزوجة اولا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.