شكرا لقرائتكم بحضور حاشد.. أصالة تحيي ثالث حفلات "ليالي عكاظ" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحيت الفنانة السورية أصالة ثالث حفلات "ليالي عكاظ" في الطائف مساء الأربعاء، حيث امتاز الحفل بأجواء رائعة وحضور حاشد. وأعربت أصالة عن فرحتها للوقوف على خشبة مسرح "سوق عكاظ" الذي يُمثل حراكاً ثقافياً وتراثياً متميزاً، بحسب تعبيرها. فيما تأتي "ليالي عكاظ" الغنائية ضمن فعاليات "موسم الطائف" من تقديم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. الجدير ذكره أن حفلات "ليالي عكاظ" تنقل مباشرة على الهواء عبر قناتي MBC1 ووناسة وعلى أثير MBC FM في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت السعودية.

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