شكرا لقرائتكم خبر عن جيلان علاء صديقة أسماء أبو اليزيد الأنتيم فى مسلسل "الآنسة فرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة جيلان علاء فى بطولة مسلسل "الآنسة فرح" مع المخرج أحمد الجندى، حيث صورت ثلث مشاهدها فى العمل المأخوذ من المسلسل الأمريكي " "Jane the virg، وتجسد جيلان شخصية الصديقة الأنتيم لبطلة العمل أسماء أبو اليزيد وتعمل معها جرسونة فى الفندق.



جيلان علاء

مسلسل "الآنسة فرح" مقرر عرضه فى 4 أجزاء كل واحد يتكون من 22 حلقة، وهو بطولة رانيا يوسف، أسماء ابو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى والمقرر عرضه فى الموسم الشتوى.

وشاركت جيلان علاء مؤخراً فى بطولة فيلم "الكويسين" مع أحمد فهمى وحسين وفهمى وشيرين رضا وأسماء أبو اليزيد وأحمد فتحى وبيومى فؤاد وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى وتم عرضه العام الماضى، كما عرض لها مؤخراً مسلسل "أنا شيرى دوت كوم" على احدى المنصت الرقمية بالانترنت.

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جيلان علاء



جيلان علاء وعمرو وهبة من فيلم الكويسين