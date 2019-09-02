ادم يفاجىء جورج وسوف على المسرح.. شاهد ماذا فعل!

كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 02:44 صباحاً - فوجئ الفنان جورج وسوف أثناء غنائه في حفله بمهرجان قرطبة بالمطرب آدم، يقف خلفه ويغني مع الكورال اغنية “كدة كفاية”.
وبعد غنائهما سويا، دعاه وسوف للوقوف إلى جانبه والغناء معه ، ولكن آدم أصر على الوقوف خلف الوسوف إلى جانب شباب الكورال مطالباً إياه بالغناء، وذلك قبل أن يتقدم ويقبل يد سلطان الطرب .
وأشاد وسوف بموهبة آدم قائلا: “في ناس منحهم الله نفسية حلوة، هذا الشاب من قلبي بحبه، الله يقدرني أوقف معك “.
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