زوجة البشير قيد الاقامة الجبرية تحت حراسة مشددة!

كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 02:44 صباحاً - عاد اسم “وداد بابكر” إلى الواجهة مجدداً في السودان، بعد أن أفادت وسائل إعلام محلية بأنها قيد الإقامة الجبرية.
وأوضح موقع تاسيتي نيوز مساء السبت أن السلطات وضعت زوجة الرئيس السوادني المعزول، عمر البشير، قيد الإقامة الجبرية منذ سقوط حكومة زوجها في 11 أبريل الماضي، ووضعت لها حراسة عسكرية مشددة.
وأضاف أن “وداد بابكر” قيد الإقامة الجبرية داخل منزلها في حي كافوري ببحري في العاصمة الخرطوم.
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