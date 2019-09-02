شاهد.. علا الفارس في ظهورها الاول على قناة الجزيرة

كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 02:44 صباحاً - أطلت الإعلامية الأردنية علا الفارس لأول مرة عبر شاشة قناة الجزيرة في نشرة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأحد.
وقدمت الفارس نشرتها الإخبارية الأولى على الشاشة القطرية، بعد أشهر من العمل تحت الهواء، وذلك بعد إعلانها الالتحاق بقناة الجزيرة.
وقد نشرت علا الفارس صورة لها مع زميلها في القناة جلال شهدا وعلقت قائلة: “عدنا والعودُ احمد…”.
وكانت علا الفارس أعلنت انتهاء علاقتها بمجموعة قنوات “إم بي سي” في شباط/ فبراير الماضي، بعد أن عملت لسنوات طويلة في المجموعة السعودية في تقديم الأخبار وبرنامج “إم بي سي في أسبوع”، قبل أن تترك القناة عام 2017 إثر تغريدة كتبتها عبر حسابها في “تويتر” أثارت غضب الجمهور السعودي.
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