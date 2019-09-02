أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفل الفنان المصري أحمد زاهر، بعيد ميلاد ابنته ليلى الـ 16، بطريقة مميزة و نشر فيديو يحتوي على أجمل صورهما سوياً.
الفيديو يحتوي على أجمل صور ابنة أحمد زاهر، مع ابنته ليلى، وعلق أحمد زاهر، على الفيديو قائلاً: “كل سنة وأنتي طيبة يا روح قلبي وعقبال مليون سنة يا احلى وأغلى واحن بنوتة في الكون ربنا يخليكي ليا بحبك”.
وردت ليلى على والدها أحمد زاهر، قائلة: “حياتي يا بابا أنا بحبك أوي والله ربنا يخليك ليا يا روحي بحبك”.
وحصد الفيديو على العديد من التعليقات التي هنأتها بعيد ميلادها وكان أولهم الفنان مصطفى قمر الذي كتب: “كل سنة وانتي طيب يا لولا يا حبيبة بابي وحبيبة انكل مصطفى عيد ميلاد سعيد”.
كما كتب الفنان كريم فهمي لابنة أحمد زاهر: “كل سنة وانتي طيبة”، وحرصت الفنانة صفاء سلطان على المشاركة في المعايدة لليلى فكتبت: “يا روح قلبي لولو الغالية بنت الغوالي احلي وأطيب وأجمل بنت في الدنية ربنا يخليكوا لبعض يا رب”.
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