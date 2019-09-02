برسالة رومانسية.. نانسي عجرم تهنئ زوجها بعيد زواجهما

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعيد زواجها ال ١١ على طبيب الأسنان فادي الهاشم، ونشرت صورة لهما معا عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.

نانسي علقت على الصورة قائلة: “هذا اليوم سيظل أفضل يوم في حياتي دائما.. عيد زواج سعيد يا حبي”، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي تغزلت في جمالها وتمنت لهما حياة زوجية سعيدة.

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من ناحية أخرى تعكف نانسي عجرم، على التحضير لألبومها الجديد الذي من المقرر أن تطلقه في الأشهر الأولى من العام المقبل ٢٠٢٠ بعد تأجيله عدة أشهر بسبب حملها في ابنتها الثالثة.

يُذكر أن نانسي عجرم رُزقت فبراير الماضي بـ«ليا» من زوجها طبيب الأسنان فادي هاشم، وهي الابنة الثالثة للزوجين، حيث انجبت نانسي ابنتهما الأولى «ميلا» يوم 16 مايو 2009، والثانية «إيلا» يوم 23 أبريل 2011، وكانت نانسي قد ارتبطت بفادي الهاشم في ١سبتمبر ٢٠٠٨.

من ناحية أخرى، كانت أغنية «راجل وابن راجل» آخر ما طرحته النجمة اللبنانية، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان وليد سعد، توزيع أحمد عادل، والكليب من إخراج بتول عرفة، وقد اهدته نانسي للشعب المصري بالتزامن مع التصويت على التعديلات الدستورية الأخيرة في مصر