عملية تجميل تشوه وجه إلهام الفضالة.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
عبرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عن خضوعها لعملية تجميل تسببت في تشويه وجهها.
الفنانة الكويتية كشفت أنها خضعت لتقنية “تكساس” من أجل نحت وجهها، وهو ما تسبب في ترهل بجانب وجهها.
إلهام أكدت أن وجهها كان أجمل كثيرا قبل هذه العملية، واستعرضت صورة لوجهها قبل خضوعها للعملية من أجل أن تظهر الفارق.
وأضافت: “الحين أبي حنكي يرجع ما اعرف كيف.. فيلر ما في بس صار ترهل.. والله بوريكم صورتي عشان شوفوا حنكي قبل كان حلو وايد.. ما أدري ليه سويت تكساس والله تحسفت على حنكي كتر شعر راسي”.
وكان قد أقيم مؤخرا حفل استقبال ضخم لحفيدة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، والتي أطلق عليها نفس اسم جدتها “إلهام”.
الفنانة الكويتية شاركت جمهورها بصور ومقطع فيديو من أجواء الحفل، على حسابها الخاص على موقع “سناب شات”.
إلهام تألقت في الحفل بفستان طويل ناعم ناسب الحفل وظهرت في إحدى الصور وهي تقبل حفيدتها، كما ظهرت ابنتها وهي تحمل مولودتها على ذراعها مع حرصها على إخفاء ملامحها.
وكانت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة قد حصلت على لقب “جدة” للمرة الأولى، بعد أن وضعت ابنتها الكبرى منى العتيبي، مولودتها الأولى، والتي أطلقت عليها نفس اسم والدتها الفنانة “إلهام”.
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