زوج أنغام يخرج عن صمته ويرد على إساءه نجلها إليه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، على الرد على الخلاف الذي وقع بينه وبين نجل زوجته الفنانة المصرية أنغام، بعد البوستات التي قام عمر بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد إبراهيم، قال خلال لقائه ببرنامج “The Insider” بالعربي، المُذاع عبر فضائية “دبي”: «كل واحد ليه تصرفه، وأنا بقدر الضغوطات».

وأضاف: «أنا متكلمتش في الموضوع دا، ومكنتش حابب أتكلم فيه علشان مش عايز أديله أهمية، والموضوع مش محتاج إننا نتكلم فيه».

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أحمد إبراهيم، تابع «الموضوع زعلني وفي نفس الوقت أنا عارف حجم المسئولية إللي أنا فيها، ومتأكد إن الصح هو اللي هيحصل».

وأنهى كلامه بقوله: «أسهل حاجه الكلام والمشاحنات، وأهم حاجه علاقتي بأنغام وأنا بتحمل من أول الموضوع علشانها».

يذكر أن نجل الفنانة أنغام قد قال عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام: “لقد تم نشر مشاكلنا على الملأ، لأننا للأسف لا نعيش حياة خاصة، ومن يعرف أمي جيدًا، فسيعلم كم الضغط الذي تتعرض له بسببه، سأظل دائمًا صادقًا مع نفسي، وسأظل دائمًا إلى جانب الحقيقة، نعم لدي مشاكل مع هذا الرجل، وأحتقره لأسباب عديدة، ولكن لا تفكروا في أنني أريد أن أوذي والدتي.. أنتم لا تحبون أمي أكثر مني”.