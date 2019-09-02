بعد الهجوم عليها بسبب آخر جلسة تصوير.. حلا شيحة ترد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية حلا شيحة، لانتقادات حادة خلال الأيام الأخيرة وذلك بسبب جلسة التصوير الجريئة التي خضعت لها.

حلا شيحة، ردت على الانتقادات التي تعرضت لها في تصريح صحفي قالت فيه، إن جمهورها الكبير يحبها ويقدرها بعيدًا عن توظيف الأمور في حروب شخصية.

وأضافت : ”الدين مش ترهيب أو بالعافية، الدين دين ترغيب وسماحة وليس انتهاكًا للحقوق والحريات الشخصية“.

حلا شيحة، أكدت أنها تمارس حياتها بحرية واقتناع بعيدًا عن الغلو والتشدد أو فرض رأيها أو اتجاهاتها على أحد، مشددة على ضرورة احترام حياة الإنسان الخاصة وعدم توجيه تجريح أو توبيخ لها، لأن الدين الإسلامي حض الجميع على احترام حرية الإنسان وعدم التعدي عليها.

Advertisements

كما أوضحت أنها تراجع نفسها وتحاسبها في كل الأوقات، مطالبة الجميع بـاحترام حريتها الشخصيةورافضة التطاول أو التجاوز في حقها.

ووعدت حلا جمهورها بمواصلة أعمالها الجيدة لتكون عند حسن ظنهم بها، مطالبة بعدم ترديد الشائعات أو ملاحقة الاتهامات الباطلة التي تؤذيها كثيرًا.

وكانت الفنانة المصرية حلا شيحة قد صدمت جمهورها، بجلسة تصوير جريئة جدًا، خاصة بعد عودتها من الاعتزال، الذي دام 12 عامًا، وكان مسلسل ”زلزال“ أول أعمالها الفنية بعد عودتها وقدمته مع الفنان محمد رمضان، وتم عرضه في شهر رمضان الماضي.