محمد حسن ودينا الوديدي ومنى فوكهارد يشعلون الليلة قبل الأخيرة من مهرجان القلعة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا كل من الفنان محمد حسن والفنانة منى بوركهارد والفنانة دينا الوديدي الليلة قبل الأخيرة من مهرجان القلعة.

الحفل بدأ بصعود الفنان محمد حسن، والذي قدم باقة متنوعة من أغاني زمن الفن الجميل منها: “بانوراما عبد الحليم حافظ، أما براوة، ٣ سلامات، على رمش عيونها، كما قدم أغاني: “يونس، قلبي عشقها، ٦ الصبح”.

ثم قدمت الفنانة منى بوركهارد مجموعة من الرقصات والأغاني الكلاسيكية لفن الفلامنكو، والتي حازت على إعجاب الحضور بشدة .

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وقدمت الفنانة دينا الوديدي الفقرة الختامية للحفل، وقدمت عدد كبير من الأغاني التراثية، منها: “السيرة الهلالية ، شد الحزام ، أشوف أمورك استعجب”، بالإضافة إلى عدد كبير من أعمالها الخاصة التي حققت شهرة واسعة منها: “بعد البيبان ، قلبي نوح، كتر الوجع، تدور وترجع، سكوت، دواير”، وغيرها.

يذكر أن مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء، عقد فى الفترة من 18 أغسطس وحتى 1 سبتمبر تحت رعاية وزارة الثقافة، ودار الأوبرا المصرية.

وقد شهد حفل الافتتاح تكريم كل من المطرب علي الحجار، والمطرب محمد الحلو، والمطربة نادية مصطفي، ورئيس مهرجان الموسيقى العربية دكتورة جيهان مرسي.

كما أحيا أولى فقرات المهرجان فرقة كايرو استبس والمطرب علي الهلباوي، وانهت الفقرات مطربة الأوبرا مي فاروق.