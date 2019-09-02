شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكري رحيل المطربة المغربية "رجاء بلمليح" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الاثنين 2 سبتمبر ذكرى وفاة الفنانة المغربية رجاء بلمليح والذى حققت شهرتها فى مصر من خلال ألبوم "صبرى عليك طال".
بدأت بلمليح في الثمانينيات، حين شاركت فى مسابقة كبرى للغناء نظمت تحت اسم "أضواء المدينة" بإشراف المنتج المغربى حميد العلوى، واحتلت فيها بالمركز الأول ، وأصدرت عام 1987 أصدرت بلمليح أول ألبوم لها بعنوان "يا جار وادينا".
عرفت في مصر بعدما انتقلت لها وقدمت ألبوم "صبرى عليك طال"، مع الملحن حميد الشاعرى، ثم ألبومى "يا غايب" و"اعتراف"، ومن بين الملحنين المصريين الذين تعاملت معهم جمال سلامة ومحمد ضياء وحلمى بكر وصلاح الشرنوبى.
توفيت الفنانة المغربية رجاء بلمليح ظهيرة يوم الأحد الموافق الثانى من سبتمبر 2007 فى المغرب إثر إصابتها بمرض سرطان الثدى عن عمر ناهز الـ41 عاماً.
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