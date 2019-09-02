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شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب صورة..هل يخلف هنري كافيل دانيال كريج فى سلسلة James Bond والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم عدم انتهاء دانيال كريج من تصوير آخر جزء فى سلسلة أفلام جيمس بوند إلا أن جمهور ومحبي السلسلة الشهيرة لا زالوا يتكهنوا بخصوص النجم القادم للعب دور جيمس بوند بعدما أعلن القائمين على العمل برفقة دانيال نفسه أن هذا الجزء هو الأخير لهم.
آخر النجوم الذي ارتبط اسمه بـشخصية جيمس بوند هو الممثل البريطاني هنري كافيل الذى اشتهر من خلال لعبه دور سوبر مان الذى أتقنها إلى حد كبير مؤخراً حيث ساهم فى عودة شعبية الرجل الخارق فى هوليود، وهو ما جعل محبيه يتداولوا عدة صور له مؤخراً بشكل أشبه لشخصية جيمس بوند ما ان انتشرت حتي توقع كثيرون بأن صناع جيمس بوند استقروا عليه.
موقع heroichollywood بدوره أكد أن كافة تلك التقارير المنشورة بخصوص اقتراب هنري من خلافة كريج لا تزيد عن كونها مجرد تخمينات فقط وليس لها أى أساس من الصحة حتى الآن.
هنرى كافيل
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