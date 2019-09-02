شكرا لقرائتكم خبر عن "بأجمل مقتطفاته".. عمر خيرت يتألق فى ختام مهرجان القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق الموسيقار عمر خيرت في حفل ختام فعاليات الدورة الـ 28 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

وبدأ عمر خيرت حفله بموسيقي "قضية عم احمد"، ثم قدم التحية للقوات المسلحة وأهداهم المقطوعة الموسيقية "إعدام ميت" وسط تصفيق حاد من الجمهور.

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وواصل عمر خيرت وسط حضور جماهيري تعدى الـ30 ألف متفرج، تقديم عدد كبير من مقطوعاته الموسيقية علي مدار مشواره الفنى الطويل من بينها، خلي بالك من عقلك، اللقاء الثاني، تتر مسلسل غوايش، مسألة مبدأ، الخواجة عبد القادر، ضمير أبلة حكمت، زى ما هي حبها، عارفة، البخيل وأنا، ١٠٠ سنة سينما، واختتم الحفل بالمقطوعة "فيها حاجة حلوة" والذي طالبه الجنهور بغنائها مرة اخر.

يشار إلى أن الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء شهدت عدة أحياء حفلات بشكل يومي لعدد من النجوم منهم، مى فاروق، محمد الحلو، محمد محسن، مروة ناجى بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين، هانى شاكر، أحمد جمال، هشام عباس، محمد عدوية، مجد القاسم، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، غالية بن على (تونس)، تانيا قسيس، دينا الوديدى، الموسيقار عمر خيرت، براس ساوند باند للنفخ والايقاع، الموسيقار هشام خرما، فريق مسار إجبارى، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق، فرقة أوبرا القاهرة، كايرو باند بقيادة سما سليمان، الشيخ ياسين التهامى، فريق على مر الأجيال، أوركسترا ساوند تراك، أوركسترا النور والأمل، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، محمد حسن وفرقته، فرقة توناكى (ناميبيا)، فريق كايرو ستيبس (مصر - ألمانيا)، فرقة إيقاعات غينيا (غينيا)، فرقة رضا للفنون الشعبية، ويف جاز باند، سداسى شرارة، عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، بغدادى بيج باند، المطربة زيزى عادل وفرقتها، منى بوركهارد وفرقتها، فرقة سوهاج للفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة الى جانب فرق من دول الجزائر، الهند، الصين، فنزويلا