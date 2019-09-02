كوميديا أحمد فهمي وإطلالة نرمين الفقي.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يرصد لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، مرتدية قبعة.

محمود حجازي

نشر الفنان محمود حجازي صورة جديدة على طريقة "سلفي"، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ظهر فيها بـ"لوك جديد" يقود سيارته.

نانسي عجرم

نشرت المطربة نانسي عجرم صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، نالت إعجاب متابعيها.

مايا دياب

نشرت الفنانة مايا دياب صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، مرتدية فستانًا أسود اللون أنيق.

سمية الخشاب

Advertisements

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجذابة، أمام حمام سباحة.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، أطلت فيها من نافذة سيارة.

إسراء عبد الفتاح

نشرت الفنانة إسراء عبد الفتاح صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها رفقة زوجها الفنان حمدي الميرغني.

أحمد فهمي

نشر الفنان أحمد فهمي صورة، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ظهر فيها في لقطة كوميدية يشرب من مياه أحد نوافير العاصمة الإيطالية روما.

ناردين فرج

نشرت الفنانة ناردين فرج صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

ميس حمدان

نشرت الفنانة ميس حمدان صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، التقطتها بخاصية "سليفي". ​