بعد فوز الزمالك على الاتحاد.. عزيز الشافعي: "مبروك علينا النهائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الملحن عزيز الشافعي، على مباراة الكأس، التي جمعت مساء اليوم الأحد، بين ناديي الزمالك والاتحاد السكندري، وانتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.

وكتب الشافعي، عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "الزمالك في النهائي على حساب الاتحاد السكندري، اللي زعلنا في البطولة العربية وكان قريبًا جدًا من إنه يزعلنا النهاردة بالذات، مع تألق عماد السيد وخط الدفاع بس زعلناهم".

وأضاف: "غالبًا هنلاعب بيراميدز وده معناه إنه ماتش صعب جدًا مع فريق قوي جدًا ومحتاج البطولة بشدة، على العموم مبروك علينا النهائي".

