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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
علق الملحن عزيز الشافعي، على مباراة الكأس، التي جمعت مساء اليوم الأحد، بين ناديي الزمالك والاتحاد السكندري، وانتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.
وكتب الشافعي، عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "الزمالك في النهائي على حساب الاتحاد السكندري، اللي زعلنا في البطولة العربية وكان قريبًا جدًا من إنه يزعلنا النهاردة بالذات، مع تألق عماد السيد وخط الدفاع بس زعلناهم".
وأضاف: "غالبًا هنلاعب بيراميدز وده معناه إنه ماتش صعب جدًا مع فريق قوي جدًا ومحتاج البطولة بشدة، على العموم مبروك علينا النهائي".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فوز الزمالك على الاتحاد.. عزيز الشافعي: "مبروك علينا النهائي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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