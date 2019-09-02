صورة| أحمد جمال في كواليس أحدث كليباته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر المطرب أحمد جمال صورة مع أحدث كليباته، التي يصورها في اليونان. وظهر جمال وهو يجلس على الشاطئ برفقة الموديل، التي تظهر معه في الكليب. كان الفنان أحمد جمال قد غادر إلى اليونان يوم الخميس الماضي، من أجل تصوير عدد من أغانى ألبومه الجديد، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

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