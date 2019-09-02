صورة| السبكي يشوق الجمهور لـ"تريند حرب القلقاس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر المنتج محمد السبكي صورة لأفيش فيلم جديد، بعنوان "تريند حرب القلقاس". وظهر بطل الفيلم وهو يرتدي قتاع وخوذة، ولم تظهر ملامحه. واكتفى بالتعليق: "قريبا". يذكر أن آخر أفلام السبكي هو حملة فرعون، الذي شارك به في سباق عيد الفطر.

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