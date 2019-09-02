شاهد: حبيبة الأمير هاري السابقة تحتفل بزواجها .. استغرق العمل على فستانها 640 ساعة

احتفلت حبيبة الأمير هاري السابقة النجمة البريطانية إيلي غولدنغ، بزواجها على حبيبها كاسبار جوبلينج، في حفل زفافٍ باذخ في كاتدرائية يورك مينستر بحضور قرابة الــ 300 ضيف من بينهم أفرادٌ من العائلة المالكة البريطانية. وظهرت إيلي 31 عامًا، وهي تصل إلى الكاتدرائية في سيارةٍ زرقاء مرتديةً فستان زفافٍ بأكمامٍ طويلةٍ من تصميم ناتاشا رامساي ليفي، تميز بتفاصيل الكروشيه المطبوعة في كل مكان، ورقبته العالية من الكشكش، واستغرق أكثر من 640 ساعةً من العمل لإنجازه، بينما كانت تحمل باقة زهورٍ بيضاء في يديها. أمّا فيما يتعلق بالإكسسوارات، فقد كانت خيارها الأمثل لشخصيتها؛ إذ تم اختيار خواتم فضية مكتنزة وثلاثة أقراط في أذنٍ واحدة، كان أحد الزوجين عبارةً عن أقراطٍ من اللؤلؤ، بينما كان الآخران من الألماس. واختارت إيلي أن تظهر برفقة 7 وصيفات، ظهرنَّ جميعهن بفساتين بيضاء اللون ذات طرازٍ ملكي، كان من بينهن زميلتاها؛ هانا لوي، وكاساندرا غرايسي.
ويبدو أن استعدادات حفل الزفاف كانت تجري بشكلٍ جيد؛ إذ شوهد أكثر من 50 موظفًا في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع وهم يقومون بتجهيز قلعة “هوارد” حيث يقيم الزوجان الحفل، فيما أفادت التقارير بأنَّ إيلي أنفقت الكثير على حفلها، حيث أنفقت أكثر من 25 ألف دولار على الزهور فقط. وعلى الرغم من حضور بعض أفراد العائلة المالكة البريطانية الحفل ومنهم الاميرة أوجيني إلا أنَّ الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لم يحضرا الحفل متجاهلين بذلك دعوة إيلي لهما.
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