بدور البراهيم مستاءة: “ملكة جمال ولا تغسل أسنانها!” -فيديو

نشرت الفاشينستا السعودية بدور البراهيم مقطع فيديو جديد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي سناب شات عبرت فيه عن استيائها من بعض الأشخاص الذين لا يولون اهتمامًا لنظافة أسنانهم.

وتحدثت بدور البراهيم عن لقائها بفاشينستا شهيرة وملكة جمال حيث تفاجأت بعدم اهتمام الأخيرة بنظافة أسنانها بشكل أثار استنكار واشمئزاز بدور. ونصحت بدور متابعينها بالاهتمام بشكل خاص بنظافة أسنانهم أكثر من مرة في اليوم.