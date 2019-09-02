فيديو نادر.. "بروفة" تجمع جميل راتب بسناء جميل لهذا المسلسل

كواليس خاصة شهدتها الأعمال الدرامية في زمن الفن الجميل، تلك الأعمال التي جمعت عمالقة الدراما وحققت نجاحاً امتد لسنوات حتى ظل الجمهور يتذكرها رغم رحيل صناعها.

حيث انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر لبروفة خاصة بمسلسل "الراية البيضا" الذي شارك في بطولته جميل راتب وسناء جميل وهشام سليم، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج محمد فاضل.

تلك البروفة التي جمعت أبطال العمل بأكملهم من أجل قراءة المشاهد بصورة تمثيلية، حيث قدمت سناء جميل دور المعلمة

فضة المعداوي فيما كان دور الدكتور مفيد من نصيب جميل راتب.

وخلال استعراض النص والمشاهد الخاصة بالجميع، كانت الأسئلة تتبادر إلى الأذهان ويجيب عنها المخرج، كما كان الكاتب أسامة أنور عكاشة حريصا على تصحيح بعض المفردات الخاصة بالأبطال.

سناء جميل كانت تشعر بالخوف من شخصية فضة المعداوي، وهو ما أقرت به إلى المخرج الذي طمأنها وأكد لها على أنه يسعى إلى تقديم صورة غير

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تقليدية لشخصية المعلمة التي قدمت في الدراما بشكل نمطي للغاية.

إلا أنه يسعى من خلال المسلسل لتقديم صورة مغايرة وهو ما نجح فيه بالفعل، حيث كانت الشخصية واحدة من أهم الشخصيات التي لعبتها سناء جميل في مسيرتها الفنية.

وكانت دائما ما تستشير المخرج في البروفة حول اللكنة الخاصة بها وهل لها تأثير بالسلب على الدور الذي تلعبه أم لا، وهو ما نفاه الجميع، وأكد لها جميل راتب أنها تؤدي الدور بتلقائية شديدة وحضور لافت.

ولم تخلُ الأجواء والكواليس من الضحكات في ظل وجود الفنان سيد زيان الذي شارك في بطولة المسلسل، وكانت له مداخلات طريفة بين الحين والآخر.

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