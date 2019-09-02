شاهد.. نوال الكويتية تنشر صورًا جديدة من حفل السعودية

نشرت الفنانة نوال الكويتية صورا جديدة من حفلها الغنائي، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على مسرح طلال مداح بالمملكة العربية السعودية،ضمن موسم السودة، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكانت الفنانة نوال الكويتية قدمت من خلال الحفل باقة من ألمع أغانيها، كما حرصت على تهنئة وليالعهد الأمير محمد بن سلمان خلال حفلها، فطلبت من الجمهور أن يمسكوا العصا المضيئة، ثم قالت في الميكرفون: "أن اليوم هو عيد ميلاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، داعية الله أن يطيل في عمره، وأن يديم الله النجاحات التي حققها ويظل دوماً مصدر فخر لهم".
يذكر أن الفنانة نوال الكويتية طرحت مؤخراً أغنية بعنوان "قسم وسمعني"، وهي من كلمات فيصل السديري، و ألحان سهم، و توزيع رأفت، كما تخطت الأغنية حاجز الـ 6 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.
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