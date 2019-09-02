بالصور.. تفاصيل حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي

نشر النجم عمرو دياب بعض صور حفله أمس من إحدى القرى الخاصة بالساحل الشمالي، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألق النجم عمرو دياب من خلاله بأغاني ألبومه الجديد "أنا غير"، بالإضافة إلى باقة متنوعة من أجمل ما غنى، كما شهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

يشار إلى أن النجم عمرو دياب يستعد لطرح أغنية

جديدة بعنوان "أنا بشتاق"، وهي من ضمن ألبومه الجديد "أنا غير"، والمقرر طرحه خلال أيام.

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وكلمات أغنيه "أنا بشتاق": "أنا بشتاق كل يوم ياما قالولى كلام عنها مش هيفيد، بس أنا عارف أن اللي بقوله واصلها أكيد، لازم تعرف أنى حباببها وهى بعيد، وأنا غرامها لسه فى قلبى،

وهى عارفة إنى محبتش غيرها أكيد، أيوه أنا بشتاق".

يذكر أن النجم عمرو دياب طرح ثلاث أغانى من الألبوم، هي: "أنا غير"، كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي، "بحبه"، كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي، "يوم تلات"، كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أسامة الهندي.