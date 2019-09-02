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""الخليج 365"" من بيروت: على عكس بعض النجمات، لا تُخفي الفنانة كارول سماحة وجه ابنتها الوحيدة تالا عن الجمهور. ولقد احتفلت مؤخراً بعيد ميلادها الرابع بصورة لهما معاً نشرتها عبرصفحتها الخاصة على "إنستغرام"، وأضافت تعليقها المؤثر كاتبة: "عيد ميلاد سعيد يا ملاكي الأجمل، أشكرك على اختيارك أن أكون والدتك، ولأن روحك الجميلة باركت حياتي خلال الـ 4 سنوات الماضية!. أنت حب حياتي".



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كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة لابنتها: أنتِ حب حياتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.