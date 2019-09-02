صفاء سلطان تتمنى الزواج من الوليد بن طلال

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""الخليج 365"" من بيروت: تقدمت الفنانة السورية صفاء سلطان من الأمير الوليد بن طلال بالزواج معلنة عن ندمها لزواجها للمرة الثانية سراً من شخصية أردنية نافذة. وذلك خلال مشاركتها في برنامج "أكلناها" الذي يقدمه الممثل السوري باسم ياخور. مشيرةً إلى أنّ زواجها كان نتيجة علاقة حب جمعتها بهذا الرجل، لكنها اكتشفت في النهاية أنها ظلمت نفسها لارتباطها به.

وفيما أصرت "سلطان" على عدم ذكر اسم الشخصية الأردنية مؤكدة على أنها لا تخلف بوعدها، فاجأت الحضور بردها على سؤال "ياخور" عن إمكانية اعتزالها الفن في حال تقدّم لها عريس يمكن أن يسعدها ويؤمن لها حياةً كريمة مع ابنتها. حيث قالت نعم، وأود الزواج من الأمير الوليد بن طلال "يا بعد قلبي"



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