شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و517 مليون دولار حصيلة إيرادات فيلم The Lion King والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم The Lion King المعاد إنتاجه على طريقة الـ live action إيرادات وصلت إلى مليار و517 مليون دولار منذ طرحه يوم 19 يوليو الماضى.

وأنقسمت الإيرادات إلى 517 مليون دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ومليار دولار حول العالم.

وبذلك يكون الفيلم قد تخطى إيرادات فيلم The Beauty And The Beast، عالميا ومحليا، حيث وصلت إلى مليار و 264 مليون دولار أمريكى.

ويضم النسخة الجديدة من فيلم The Lion King الكثيرمن التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتأليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.