شكرا لقرائتكم خبر عن إيلي جولدينج تختار فستان زفافها من تصميم دار أزياء Chloé.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف النجمة العالمية إيلى جولدينج أنها واحدة من أكثر النجمات بحثا عن الاطلالة الانيقة الساحرة، فقد تحولت النجمة الشهيرة لمحط اثارة جدل الكثير من المعنيين بالأزياء والموضة بعد ظهورها بفستان زفاف مذهل بحفل زواجها على صديقها كاسبر جوبلينج والذى اقيم فى كاتدرائية منيستر الموجودة فى انجلترا.

فستان زفاف إيلى جولدينج ذو اللون الابيض والتصميم البسيط والتطريز المذهل حمل إمضاء دار أزياء " Chloé " وهو واحد من أرقى دور الازياء التى تفضلها النجمات حول العالم، والفستان قامت بتصميمه نتاشا رامساى ليفى وذلك حسب موقع " ديلى ميل".



فستان ايلي جولدينج من تصميم Chloé (1)



فستان ايلي جولدينج من تصميم Chloé (2)



فستان ايلي جولدينج من تصميم Chloé (3)



فستان ايلي جولدينج من تصميم Chloé (4)

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فستان ايلي جولدينج من تصميم Chloé (5)



من حفل الزفاف (1)



من حفل الزفاف (2)



من حفل الزفاف (4)



من حفل الزفاف (5)



من حفل الزفاف (6)



من حفل الزفاف (7)