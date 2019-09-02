شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يبدأ حفل ختام مهرجان القلعة بـ"قضية عم أحمد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الموسيقار عمر خيرت حفله بالمقطوعة الموسيقية "قضية عم أحمد" وسط حضور جماهيرى تعد الـ٣٠ ألف متفرج، وذلك فى ختام فعاليات الدورة الـ28 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت عددا كبيرا من مقطوعاته الموسيقية على مدار مشواره الفنى الطويل، من بينها "صابر يا عم صابر، البخيل، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى التى بتفاعل معها الجمهور ومحبيه.

يشار إلى أن الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء شهدت عدة أحياء حفلات بشكل يومى لعدد من النجوم منهم، مى فاروق، محمد الحلو، محمد محسن، مروة ناجى بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين، هانى شاكر، احمد جمال، هشام عباس، محمد عدوية، مجد القاسم، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، غالية بن على (تونس)، تانيا قسيس، دينا الوديدى، الموسيقار عمر خيرت، براس ساوند باند للنفخ والايقاع، الموسيقار هشام خرما، فريق مسار إجبارى، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق، فرقة أوبرا القاهرة، كايرو باند بقيادة سما سليمان، الشيخ ياسين التهامى، فريق على مر الأجيال، أوركسترا ساوند تراك، أوركسترا النور والأمل، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، محمد حسن وفرقته، فرقة توناكى (ناميبيا)، فريق كايرو ستيبس (مصر - ألمانيا)، فرقة إيقاعات غينيا (غينيا)، فرقة رضا للفنون الشعبية، ويف جاز باند، سداسى شرارة، عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، بغدادى بيج باند، المطربة زيزى عادل وفرقتها، منى بوركهارد وفرقتها، فرقة سوهاج للفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة الى جانب فرق من دول الجزائر، الهند، الصين، فنزويلا.

























































































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