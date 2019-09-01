توقُّع فوز جواكين فينيكس بجائزة أوسكار عن دوره في هذا الفيلم!

- 1/2
- 2/2
متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع انطلاق مهرجان البُندقية السينمائي، شارك فيلم الموسم The Joker في فعاليات المهرجان، إذ تمّ عرضه بتواجد نُخبةٍ من أبطاله ووجوه السينما العالمية، أمثال كيت بلانشيت.
ومن أهمّ الوجوه التي تواجدت على سجادة المهرجان الحمراء وقت عرض الفيلم، بطله الرئيسي الممثل العالمي "جواكين فينيكس"، 44 عامًا، والذي تألّق ببدلة تاكسيدو كلاسيكية بينما كان يُوقّع الأوتوغراف للمُعجبين حوله.
ولحرفية جواكين وإتقانه دور الجوكر بشكلٍ رائع، يتوقّع النّقاد أن يترشّح الممثل إلى جائزة أوسكار لعام 2020، فقد وُصِفَت شخصيته في الفيلم بـ "المخيف" و "المُسيطر"، لأوّل فيلمٍ ينفرد بسرد قصّة الجوكر في فيلمٍ خاص، تحكي قصّته عندما كان ستاند أب كوميدي حتّى أصبحَ خارجًا عن القانون.
وفي موقع تقييمات الأفلام العالمي Rotten Tomatoes، ارتفع تقييم فيلم الجوكر بنسبة هائلة وصلت إلى 87%، وهي بداية موفقة لفيلمٍ لم يُطرح في صالات السينما العالمية بعد، ومن المُتوقّع أن يتم إطلاقه في الرّابع من شهر أكتوبر المُقبل.
يُذكر أنّ الكثير من الممثلين سابقًا لعبوا دور الجوكر، أمثال سيزار روميرو، وجاك نيكيلسون، وجاريد ليتو وهيث ليدجر.
كانت هذه تفاصيل خبر توقُّع فوز جواكين فينيكس بجائزة أوسكار عن دوره في هذا الفيلم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.