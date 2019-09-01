زينة مكي تُثير الشكوك بزيارتها إلى نيويورك

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""الخليج 365"" من بيروت: تتزايد الشكوك حول زيارة الفنانة زينة مكي الى نيويورك حيث ستشارك بإطلاق منتج جديد لإحدى الشركات العالمية. ويتردد أنها بصدد التحضير لعملٍ سينمائي عالمي بناءً على تصريحها الذي قالت فيه أنها تبحث عن دورٍ سينمائي من العيار الثقيل، خاصةً بعد غيابها عن السباق الرمضاني الفائت، وأيضاً عن الأعمال السينمائية.

الجدير ذكره أن آخر أعمالها كان مسلسل "ما فيّ" الذي شاركت ببطولته، وسيبدأ فريق العمل بتصوير الجزء الثاني منه قريباً. علماً أنه من اخراج رشا شربتجي، وتأليف الكاتبة كلوديا مرشيليان.