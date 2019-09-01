فن ومشاهير

كل ما تحب معرفته عن فيلم سكارليت جوهانسن Marriage Story المشارك بفينسيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تحب معرفته عن فيلم سكارليت جوهانسن Marriage Story المشارك بفينسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتنافس فيلم النجمة العالمية سكارلت جوهانسون Marriage Story على جوائز المسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا، هو الفيلم الذى ينتمى لنوعية الكوميديا والدراما ومن إنتاج نيتفلكس.

 

فيلم Marriage Story من بطولة سكارلت جوهانسون، لورا ديرن، ميريت ويفر، آدم دريفر، راي ليوتا، مارك أوبراين، والاس شون، آلان ألدا، جولي هاجرتي، كايل بورنهيمر، ومن تأليف وإخراج نوح باومباخ.

 

الفيلم يدور حول نظرة المؤلف والمخرج نوح باومباخ الحازمة والتى تشمل العديد من وجهات النظر من أول الرحمة إلى الانفصال بسبب المشاكل التى تعيق الزواج.

 

0c963fe8-c68c-4a5e-9520-ad9ae3a00611

 

 

61b24b4d-31e2-42f4-9621-c88472d6e700

 

Advertisements

 

200a8131-aca9-4d85-9c2a-560541fdaf4f

 

 

6510aa6b-c3f7-479d-8148-b0e47c74735d

 

 

047665db-d0cd-4973-9037-11bd6c31d6f1

 

 

70650452-92ec-433d-b8b2-1cf6a576f3cf

 

 

eec6f5a8-6210-4878-a629-d0d2094386d6

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كل ما تحب معرفته عن فيلم سكارليت جوهانسن Marriage Story المشارك بفينسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا