شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تحب معرفته عن فيلم سكارليت جوهانسن Marriage Story المشارك بفينسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتنافس فيلم النجمة العالمية سكارلت جوهانسون Marriage Story على جوائز المسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا، هو الفيلم الذى ينتمى لنوعية الكوميديا والدراما ومن إنتاج نيتفلكس.

فيلم Marriage Story من بطولة سكارلت جوهانسون، لورا ديرن، ميريت ويفر، آدم دريفر، راي ليوتا، مارك أوبراين، والاس شون، آلان ألدا، جولي هاجرتي، كايل بورنهيمر، ومن تأليف وإخراج نوح باومباخ.

الفيلم يدور حول نظرة المؤلف والمخرج نوح باومباخ الحازمة والتى تشمل العديد من وجهات النظر من أول الرحمة إلى الانفصال بسبب المشاكل التى تعيق الزواج.