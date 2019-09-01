- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تحب معرفته عن فيلم سكارليت جوهانسن Marriage Story المشارك بفينسيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتنافس فيلم النجمة العالمية سكارلت جوهانسون Marriage Story على جوائز المسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا، هو الفيلم الذى ينتمى لنوعية الكوميديا والدراما ومن إنتاج نيتفلكس.
فيلم Marriage Story من بطولة سكارلت جوهانسون، لورا ديرن، ميريت ويفر، آدم دريفر، راي ليوتا، مارك أوبراين، والاس شون، آلان ألدا، جولي هاجرتي، كايل بورنهيمر، ومن تأليف وإخراج نوح باومباخ.
الفيلم يدور حول نظرة المؤلف والمخرج نوح باومباخ الحازمة والتى تشمل العديد من وجهات النظر من أول الرحمة إلى الانفصال بسبب المشاكل التى تعيق الزواج.
كانت هذه تفاصيل خبر كل ما تحب معرفته عن فيلم سكارليت جوهانسن Marriage Story المشارك بفينسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.