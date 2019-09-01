شكرا لقرائتكم خبر عن ميريل ستريب وجارى أولدمان على السجادة الحمراء لفيلم The Laundromat بمهرجان فينسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت السجادة الحمراء لعرض فيلم The Laundromat المشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا حضور النجمة العالمية ميريل ستريب، والنجم جارى أولدمان، وذلك بصحبة المخرج ستيفن سودربرج.

وكان مهرجان فينسيا شهد عرض فيلم Joker وهو العمل المقرر طرحه جماهيريا فى أكتوبر المقبل.

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الفيلم يسرد قصة شخصية الجوكر من بدايتها قبل التحول لتكون شخصية شريرة لا تسعى سوى للانتقام.

وفى سياق متصل حظيت شخصية الجوكر التى ظهرت فى فيلم The Dark Knight الذى عرض عام 2008، هى أكثر الشخصيات التى لا تنسى فى آخر 21 عاما، وكان لها تأثير وصدى كبير فى عالم السينما.

ويضم الفيلم الجديد عددا هائلا من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم وربيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، وأعلنت الشركة المنتجة للفيلم أنه من المقرر عرضه رسميا بدور السينما فى 4 أكتوبر المقبل.